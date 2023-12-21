اجهز واعرف القنوات الناقلة كمان “موعد عرض مباراة الأهلي ضد اوراوا” .. شاهد المباراة بأعلى جودة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد عرض مباراة الأهلي ضد اوراوا حيث يخوض النادي الأهلي مباراة هامة لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة ححاليًا في السعودية ، وتقام مباراة الاهلي ضد اوراوا يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 حيث قد خسر النادي الأهلي المباراة الماضية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وخلال السطور التالية نكشف عن موعد عرض مباراة الأهلي ضد اوراوا.

موعد عرض مباراة الأهلي ضد اوراوا

يترقب جميع جماهير الأهلي المصري موعد عرض مباراة الأهلي ضد اوراوا يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الامارات ، وتأمل جميع جماهير النادي الأهلي لتحقيق المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية .

تشكيل الأهلي المتوقع ضد اوراوا

بعد معرفة موعد عرض مباراة الأهلي ضد اوراوا يبحث جميع مشجعي النادي الأهلي عن تشكيل الفريق المتوقع امام أوروا حيث أعلنت مارسيل كولر عن قائمة اللاعبين المشاركة في المباراة يوم غد الجمعة حيث تقام المباراة على ملعب الجوهرة ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي.