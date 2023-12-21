استقبل حالًا “تردد قناة اون سبورت الرياضية” ON TIME SPORTS متاحة على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم في مصر والوطن العربي عن تردد قناة اون سبورت الرياضية حيث تعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية في مصر والوطن العربي وتقوم قناة أون سبورت ببث جميع مباريات الدوري المصري وجميع المباريات الهامة في الوطن العربي ، ويمكنكم مشاهدة جميع مباريات النادي الاهلي القادمة عبر شاشة قناة أون سبورت الرياضية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة اون سبورت الرياضية.

تردد قناة اون سبورت الرياضية

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة اون سبورت الرياضية حيث تعرض قناة أون سبورت الرياضية جميع المحتوى الرياضية في مصر كما تمتلك شبكة قنوات أون سبورت مجموعة كبيرة من المراسلين والمذيعين الرياضيين في مصر مثل إبراهيم فايق وسيف زاهر وأحمد شوبير ، حيث يمكنكم متابعة جميع اخبار الرياضة وكرة القدم والبرامج الحوارية الرياضية وتحليل المباريات و الاداء التحكيمي على مدار اليوم عبر قناة أون سبورت الرياضية اليكم تردد قناة اون سبورت الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا

عبر تردد قناة أون سبورت الرياضية يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي القادمة بعد عودته من بطولة كأس العالم للأندية يوم الاثنين القادم الموافق 25 ديسمبر 2023 وذلك أمام فريق سيراميكا كليوباترا وذلك ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري ، وتبث قناة أون سبورت الرياضية جميع المباريات في البطولات المصرية والتي يقدمها الاتحاد المصري لكرة القدم.