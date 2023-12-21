عروض بندة السعودية خصومات تصل إلي 70% علي الطازج والادوات الكهربائية

عروض بندة السعودية خصومات تصل إلي 70%، يتم توفر العروض في بنده السعودية يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا ويتم تقديمها في كافة فروعها بالمملكة حيث تعرض على كل من اللحوم والأسماك والبقوليات ومنتجات الألبان وعدد من العروض الاخرة وتقدم هذه العروض لأخر العام ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض بندة السعودية.

عروض بنده السعودية على جميع المنتجات

صرح عن العروض على موقع التواصل الاجتماعي والتي من بينها.

يعرض 2 كيس من الأرز المصري 5 كيلو بسعر 36.95 ريال.

عدد خمس علب تونة بسعر 19.95 ريال بدلًا من 37.50 ريال سعودي.

كما يقدم عدد 5 قطعة قشطة بسعر 19.95 ريال.

برتقال مصري واحد كيلو بسعر 1.50 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

يعرض عدد 3 زجاجة زيت نور بسعر 49.95 ريال.

2 قطعة ستربس الدجاج بسعر 35.95 ريال.

دجاج 10 قطع ساديا بسعر 139.95 ريال بعد الخصم.

وزن 10 كيلو أرز بسمتي مزة بسعر 53.95 ريال.

مسحوق كاكاو سعره 21.95 ريال.

جبن شيدرالمراعي بسعر 22.95 ريال.

حلاوة طحينية سادة بسعر 14.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية رويال بسعر 12.95 ريال سعودي.

بنده السعودية ديسمبر 2023

يعد من ضمن الأماكن في المملكة التي تشتهر ويقبل عليها الكثير من العملاء والتي تعرض بها عد كبير من المنتجات التي يحتاجها العملاء بسعر متخفض والتي من بينها الاتي.