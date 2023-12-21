أعرف حالًا “القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اوراوا 2024” وموعد المباراة واسم المعلق

يبحث الكثير من جماهير النادي الأهلي اليوم عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اوراوا وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد مباراة الأهلي ضد اوراوا حيث يلتقي النادي الأهلي بفريق اوراوا الياباني يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية والتي تختتم مبارياتها يوم غد الجمعة وخلال السطور التالية نكشف عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اوراوا .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اوراوا

ازدادت عمليات البحث من قبل جميع محبي النادي الأهلي في مصر والعالم العربي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اوراوا حيث يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شاشة قنوات SSC السعودية والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات كأس العالم للأندية في الفترة بين 12 ديسمبر 2023 وحتى 22 ديسمبر الجاري ، كما يمكن متابعة جميع أحداث وكواليس اللقاء الاستديو التحليلي للمباراة والتعليق على التحكيم عبر شاشة قناة SSC Sports HD 1.

معلق مباراة الأهلي ضد اوراوا

بعد التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اوراوا يبحث الكثير من جماهير النادي الأهلي عن معلق مباراة الأهلي ضد اوراوا حيث أعلنت شبكة قنوات SSC السعودية عن معلق المباراة حيث يمكنكم مشاهدة المباراة بتعليق كل من “مدحت شلبي” أو “علي سعيد الكعبي” ، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة ، وتترقب جميع جماهير النادي الأهلي موعد المباراة أملًا في الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية.