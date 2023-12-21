من حقك تكون عارف الخريطة الزمنية “تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024” ومواعيد الامتحانات لجميع الصفوف

تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024 من خلال إعلان رسميًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يفيد بأن إجازة نصف العام للعام الدراسي 2023/2024 ستبدأ بعد انتهاء جميع امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، وتم تحديد بداية إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، بعد انتهاء جميع الاختبارات، وستمتد الإجازة لمدة أسبوعين متواصلين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، يأتي هذا الإعلان ليتيح للطلاب فترة راحة مستحقة بعد جهد كبير قدموه خلال الفترة الدراسية الأولى، وسيكون الأسبوع الأخير من الإجازة مخصصًا للمراجعة، وستكون هناك فرصة لتحسين الأداء الدراسي واستعداد الطلاب للفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بداية إجازة نصف العام الدراسي للعام 2023/2024، حيث ستبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، مما يمثل فترة إجازة مستمرة لمدة أسبوعين.

هذا ويأتي بداية إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، كما يتم تنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم 14 يناير 2024، وتختلف مواعيد هذه الامتحانات من محافظة إلى أخرى.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا، حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، وفي هذا السياق تتيح الخطة الزمنية فترة كافية للطلاب لاستعدادهم للامتحانات النهائية التي ستجرى وفقًا للجداول المحددة من قبل الوزارة.