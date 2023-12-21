هتتفرج على المباراة بأعلى جودة الآن على تردد قناة ssc السعودية الرياضية 2024 “حملها بكل سهولة”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة ssc السعودية الرياضية حيث تنقل قناة SSC جميع مباريات كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في السعودية ، ويترقب جميع جماهير النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي الأخيرة في مشواره في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام وذلك أمام نظيره اوراوا الياباني ، وذلك لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث والرابع في البطولة ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ssc السعودية الرياضية.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية

يبحث الكثير من الجماهير ومشجعي كرة القدم في الفترة الأخيرة عن تردد قناة ssc السعودية الرياضية حيث حصلت قناة SSC على حقوق بث جميع مباريات كأس العالم 2023 في نسخته الحالية والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية ، ومن الجدير بالذكر أن مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي الانجليزي و فلومينينسي البرازيلي تقام يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 ، وإليكم تردد قناة ssc السعودية الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد:12418

الاستقطاب :عمودي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ :5\6

موعد مباراة الاهلي ضد اوراوا

عبر تردد قناة SSC السعودية الرياضية يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي ضد اوراوا يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 وتنطلق صافرة مباراة الاهلي الاخيرة في كأس العالم للأندية في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الامارات ، و يعلق على أحداث مباراة الأهلي و اوراوا المعلق “مدحت شلبي”.