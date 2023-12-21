استقبل حالًا “تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024” وسلي أطفالك مع أحلى الأغاني والأناشيد

نكشف اليوم عن تردد قناة طيور الجنة الجديد حيث قامت إدارة قناة طيور الجنة بتحديث التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي نايل سات ، تعتبر قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط ، ويحب الكثير من الكبار والصغار مشاهدة قناة طيور الجنة ، ويقضي الكثير من الأطفال الكثير من أوقاتهم على مدار اليوم امام شاشة قناة طيور الجنة ، وتقدم قناة طيور الجنة الكثير من المحتوى الترفيهي الهادفة للأطفال وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات ، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال العربي التي لها تاريخ طويل ومميز في صناعة المحتوى الترفيهي الهادف الذي يحتوي على الكثير من الرسائل الإعلامية الهادفة والأخلاقية التي يجب غرسها في الأطفال منذ عمر صغير وتب بث قناة طيور الجنة لأول مرة منذ عام 2008 وإليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11258.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

معدل الترميز : 27500

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11315

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

معدل الترميز : 27500

من هو مؤسس قناة طيور الجنة؟

بعد الشهرة الواسعة التي نالتها قناة طيور الجنة يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن مؤسس قناة طيور الجنة والذي يهتم بنوعية المحتوى الترفيهي الأخلاقي الهادف الذي يقدم للأطفال ، حيث يأمن جميع الآباء والأمهات على أطفالهم أمام شاشة قناة طيور الجنة وأسس الاستاذ خالد مقداد وعائلته قناة طيور الجنة لحظة بملايين المشاهدات في العالم .