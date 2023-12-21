أعرف حالًا “تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024 لجميع الصفوف الدراسية” .. جدول الامتحانات بعد التعديل

نكشف اليوم عن تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 وذلك يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ، وينتظر جميع الطلاب والطالبات في جميع سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024 وذلك لقضاء أجمل الأوقات بدون مذاكرة مع العائلة والأصدقاء والترفيه واللعب في وقت إجازة نصف العام وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024.

تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية من قبل الكثير من الطلاب في جميع المدارس الحكومية والخاصة عن تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024 وذلك يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 ، حيث تبدأ إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وتستمر اجازة نصف العام لمدة اسبوعين كاملين حيث تنتهي اجازة نصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

بعد التعرف على تاريخ بداية إجازة نصف العام 2024 يبحث الكثير من الطلاب عن موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2024 ، حيث حسب خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي فإن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، كما أعلن المجلس الأعلي للجامعات عن بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في جميع الجامعات المصرية يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.