بمرتبات تصل إلى 7500 جنيه.. وظيفة شاغرة في مجال الأمن والحراسة الحق قدم بسرعة

في ظل التخفيف عن معاناة الشباب الباحثين عن العمل تحاول وزارة العمل توفير العديد من فرص العمل لكافة الشباب، وتقوم الوزارة بنشر العديد من الوظائف بشكل مستمر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومؤخرا قامت وزارة العمل بنشر فرص عمل في مجال الامن والحراسة في محافظة القاهرة، تابعوا معي لتعرفوا تفاصيل الوظائف.

وظيفة شاغرة في مجال الأمن والحراسة

وفي نشرتها على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك أفصحت وزارة العمل عن توفير 470 فرصة عمل لكافة الشباب في مجال الأمن والحراسة وحددت الوظائف المطلوبة كالتالي:-

مطلوب 20 شاب للعمل كمشرف أمن إداري في سفارة بالتحرير، وسيحصل الشاب على راتب يتراوح ما بين 7000: 7500، ولكن يشترط التحدث بالإنجليزية بطلاقة.

ومطلوب أيضا في سفارة التحرير 10 ليدي جارد وسيحصل الشاب على راتب يتراوح بين 3500:4200 جنيه.

كما مطلوب أيضا في سفارة التحرير 20 وظيفة أمن إداري، وسيحصل الشاب على راتب يتراوح ما بين 4000:4500 جنيه، كما يتوفر في الوظيفة وجبتين يوميا.

في فندق بالتحرير مطلوب 20 وظيفة أمن إداري وسيحصل الشاب على راتب يبلغ 3400 جنيه بالإضافة إلى وجبتين.

وفي سفارة مصر الجديدة مطلوب 10 مشرفين أمن وسيحصل الشاب على راتب يبلغ 6000 جنيه، ولكن يشترط الخبرة.

وفي شركة بترول بمدينة نصر في محافظة القاهرة مطلوب 10 مشرفين أمن، وسيحصل الشاب على راتب 5200 جنيه بالإضافة إلى بعض المكافأت.

وفي شركة بترول أخرى، مطلوب 100 وظيفة أمن إداري براتب يبلغ 4500 جنيه ومكافأة.

في معهد بالتجمع الثالث مطلوب 10 مشرفين وسيحصل الشاب على راتب 5500 جنيه بالإضافة إلى مكافئات شهرية.

بالاضافة إلى عدد آخر من الوظائف يمكن الاطلاع عليها في بيان الوزارة.

كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة في مجال الأمن والحراسة

من جانبها أكدت الوزارة أن الشركات تقدم مميزات عديدة للشباب من اجازات ومكافآت وتأمينات احتماعية وصحية، ويستطيع الشاب التقدم لشغل الوظيفة من خلال الإعلان المرفق فيه العنوان وارقام التليفونات، الجدير بالذكر أن الوظائف متاحة حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.