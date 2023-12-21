“زيادة جديدة” أسعار السجائر في يناير 2024 …والحكومة تحذر تجار السوق السوداء

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسعار السجائر في يناير 2024، التي تحظى اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين، على الرغم من أنها مضرة بالصحة إلا أن عدد كبير من المدخنين لا يستطيع الاستغناء عنها، وكانت الشركة الشرقية للدخان أعلنت في 8 نوفمبر الماضي عن زيادة جميع أسعار السجائر بنسبة 10%، وذلك بداية من شهر يناير 2024 .

أسعار السجائر في يناير 2024

وقد أعلنت الشرقية للدخان عن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر في بداية عام 2024 وذلك ضمن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، والتي أعلنت عنه الحكومة المصرية في نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث نص القانون على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر من 10 إلى 15%.

وقد جاءت أسعار السجائر الجديدة في يناير 2024 حسبما أعلنت الشرقية للدخان كالتالي:

سعر علية سجائر مارلبورو 69 جنيه.

سعر علبة سجائر مارلبورو “كرافتد” 59 جنيه.

سعر علبة سجائر ميرت 74 جنيه.

سعر علبة سجائر LM 50 جنيه .

علبة التبغ المسخن 59 جنيه.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار السجائر

حيث أعلنت الشرقية للدخان عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار السجائر وذلك سوف يكون في يناير 2024، حيث أكد مصدر مسؤول بالحكومة المصرية أن زيادة أسعار السجائر سوف تؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب وذلك بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على السجائر، كما يتسبب ارتفاع أسعار السجائر أيضاً في انخفاض استهلاكها، إلا أن الحكومة المصرية شددت على الإلتزام ببيع السجائر بالأسعار التي أعلنت عنها الشرقية للدخان ووجهت تحذير شديد اللهجة لتجار السوق السوداء الذين يتسببون في أزمة وقلة حصة السجائر في عد من المحافظات.