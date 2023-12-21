600 جنية ولا 300 جنية !! موعد صرف رواتب ديسمبر للمعلمين بالزيادة الجديدة 2023
موعد صرف رواتب ديسمبر للمعلمين تعلن وزارة المالية عن بدء صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر اعتبارًا من يوم 24 من الشهر الحالي، وسيتم إجراء عملية الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، وتشمل الرواتب لشهر ديسمبر علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، التي تم زيادتها بقرار من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتبلغ الزيادة 300 جنيه شهريًا لتصبح 600 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تصل إلى حوالي 16.4 مليار جنيه.
موعد صرف رواتب ديسمبر للمعلمين
تُعلن وزارة المالية عن استفادة العاملين في الهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، من علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار جنيه سنويًا، ويشار إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
في سياق ذي صلة، قامت وزارة المالية برفع بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه، لتصل إلى 470 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية 2023/2024، ويشير البيان إلى زيادة نسبتها 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مساهمة في تعزيز الرفاهية وتحسين الظروف المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كانت وزارة المالية قد حددت الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالأجهزة الحكومية، حيث يرجى الاطلاع على القيم المعمول بها كما نتطلع إلى استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية والاقتصادية للعاملين بالدولة.