لجميع الصفوف الدراسية “موعد بداية امتحانات الصفوف الإعدادية 2024” + جدول الامتحانات

موعد بداية امتحانات الصفوف الإعدادية وجّهت المديريات التعليمية والإدارات المدرسية إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس، حيث تم نشرها في أماكن بارزة لضمان وصول المعلومات إلى الطلاب، يهدف هذا القرار إلى تيسير عملية تحضير الطلاب للاختبارات وتمكينهم من معرفة مواعيد الامتحانات في الفصل الدراسي الأول، تم أيضًا إعلان جداول الامتحانات على مواقع الإدارات التعليمية والمدارس، وذلك لتوفير قنوات إضافية للطلاب للوصول إلى هذه المعلومات المهمة، يأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الشفافية وتوفير الوسائل الفعالة لتبادل المعلومات بين الإدارات التعليمية وأولياء الأمور والطلاب.

موعد بداية امتحانات الصفوف الإعدادية

تعلن محافظة الجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وفقًا للمواعيد التالية:

المرحلة الابتدائية:

الصف الثاني والثالث الابتدائي: من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024.

الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع): من السبت 6 يناير حتى الخميس 11 يناير 2024.

الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع): من السبت 13 يناير حتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني): من السبت 6 يناير حتى الإثنين 15 يناير 2024.

الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني): من الثلاثاء 9 يناير حتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم): من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

مرحلة التعليم الثانوي الفني:

من السبت 6 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع:

من الثلاثاء 9 يناير حتى 16 يناير 2024.

الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين:

من السبت 6 يناير حتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

الصف الأول الثانوي العام:

من يوم الاثنين 15 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصف الثاني الثانوي العام:

من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوى الرفيع: