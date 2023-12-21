رابط تحميل استمارة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024 “مش هتدخل امتحانك من غيرها”

استمارة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول اقتربت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، ولضمان تحضير الطلاب بشكل فعال، ويسر إدارة التعليم الوطني أن تقدم استمارة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، يتيح هذا النموذج للطلاب فرصة التحضير الجيد للامتحانات وضمان أداء متميز.

استمارة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء عملية تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023-2024، يتيح هذا التسجيل للطلاب الاستعداد الجيد للامتحانات وضمان مشاركتهم بنجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

خطوات التسجيل:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

. اختر أيقونة التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية.

حدد نوع المدرسة (حكومية، خاصة، تجريبية) التي يدرس بها الطالب.

قم بإدخال بيانات الطالب بدقة في الحقول المخصصة.

أدخل الكود الخاص بالطالب الذي يحصل عليه من إدارة المدرسة.

قم بتحميل جميع الوثائق اللازمة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

قم بتحميل إيصال سداد رسوم الاستمارة والمصروفات الدراسية.

اضغط على كلمة “حفظ الطلب”.

الوثائق اللازمة:

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

إيصال سداد المصروفات الدراسية ورسوم تسجيل الاستمارة.

شهادة ميلاد الطالب.

حافظة إلكترونية للأوراق.

سداد 158 جنيه في البريد المصري.

طابع دعم مشروعات تعلمية فئة عشرة جنيه.

طباعة الاستمارة وتقديمها في المدرسة المسجل بها الطالب.

مواعيد التسجيل: تبدأ عملية التسجيل خلال الأيام القليلة القادمة، ويُرجى إتمام التسجيل في الفترة المحددة لضمان سلامة البيانات والمشاركة في الامتحانات.