100 جنية زيادة على نصيب الفرد بالتموين!! الكلام ده حقيقي ولا ايه؟! .. وزارة التموين توضح

يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية عن حقيقة إضافة 50 جنيه زيادة على نصيب الفرد بالتموين وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها أن جميع ما يتم تداوله حول حقيقة إضافة 50 جنية زيادة على نصيب الفرد بالتموين لا أساس له من الصحة ، ويحصل الفرد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيه فقط حتى الفرد الرابع في بطاقة التموين ، بينما يحصل الفرد الخامس على 25 جنيهًا وكذلك باقي افراد الاسرة ،ومن الجدير بالذكر أن أغلبية المواطنين المصريين يستفيدون من البطاقة التموينية على مدار السنوات الماضية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول حقيقة إضافة 50 جنيه زيادة على نصيب الفرد بالتموين.

حقيقة إضافة 50 جنيه زيادة على نصيب الفرد بالتموين

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين في الفترات الاخيرة الماضية عن حقيقة إضافة 50 جنيه زيادة على نصيب الفرد بالتموين ، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع ما يتم تداوله حول حقيقة إضافة 50 جنيه زيادة على نصيب الفرد بالتموين غير صحيحة وشددت على المواطنين عدم اتباع الإشاعات التي تبعث الفتنة بين المواطنين ، كما أعلنت وزراة التموين أنه سيتم توفير السلع التموينية لشهر يناير 2024 في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024.

أسعار السكر في التموين

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة الماضية عن أسعار السكر في التموين وخاصة بعد ارتفاع سعر السكر حتى وصل سعر الكيلو 50 جنيهًا ، ويوجد السكر في التموين بسعر 13 جنيهًا للكيلو ، وفي ظل أزمة السكر الحالية وارتفاع سعر فقد وفرت وزارة التموين السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا وتحصل كل اسرة مكونة من 4 أفراد فأكثر على 2 كيلو سكر.