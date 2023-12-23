خراااب بيوت مستعجل!!”.. قانون الإيجار القديم فسخ العقد وطرد المستأجر نهائيا لهذه الحالات فقط .. هتندم انك متعرفش

يرغب العديد من المواطنين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية معرفة ما ينص عليه قانون الإيجار القديم وذلك بعد أن قامت محكمة النقض إصدار حكم قضائي بإعطاء الحق للمالك أن يقوم إنهاء العقد مع المستأجر وفسخ العقد نهائي في بعض الحالات التي سوف نتحدث عنها في هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

قانون الإيجار القديم

أعلنت الحكومة المصرية البنود التي جاءت في قانون الإيجار القديم وذلك بعد أن تساءل الكثير من المواطنين عن ما ينص عليه هذا القانون وهذه البنود جاءت كما يلي:

يتم طرد الشخص المستأجر إذا قام استخدام العين المؤجرة في غرض آخر غير السكن أو لاغراض تجارية أخرى.

يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر في حالة حدوث ضرر كلي أو جزئي في العين المؤجرة.

يتم فسخ العقد بين الطرفين ويحق للمالك أن يطرد المستأجر بشكل نهائي من المكان بشكل إجباري وذلك إذا امتنع المستأجر من إخلاء المكان المؤجر بنفسه وذلك في حالة انتهاء فترة العقد المتفق عليها بين كل من المالك والمستأجر والتي في الغالب تكون خمس سنوات حيث أنه في تلك الحالة

يحق للمالك أن يقوم بفسخ العقد بشكل تلقائي مع المستأجر وذلك في حالة تأخر المستأجر دفع الإيجار في الوقت المحدد.

قرار فسخ العقد بين المالك والمستأجر

نص قانون الإيجار القديم أنه وفقا لعدد من الحالات التي جاءت في المادة رقم 10 من القانون والتي تحرص على تنظيم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر حتى لا يحدث أي ضرر في العقار أو المنزل فإنه يحق للشخص المالك أن يقوم بطرد الشخص المستأجر وفسخ العقد الذي بينهم بصورة نهائية ويقوم باسترداد الوحدة المؤجرة.