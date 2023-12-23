ملياار مبرووك لأصحاب عداد الكهرباء”.. بشري سارة من شركة الكهرباء بشأن رجوع عداد الكهرباء ابو كارت الى الشريحة الأولي

يرغب الكثير من المواطنين الذين يمتلكون العدادات الكهربائية التي تعمل بنظام الكارت مسبق الدفع معرفة كيفية رجوع العداد الكهربائي الى الشريحة الأولي وذلك من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في فصل الصيف لهذا أوضحت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة طريقة رجوع العداد إلى الشريحة الأولى وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

رجوع العداد الى الشريحة الأولي

نشرت وزارة الكهرباء والطاقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخطوات التي يجب على المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهربائية تعمل بنظام الكارت اتباعها من أجل رجوع العداد إلى الشريحة الأولى، وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنين عن هذه الخطوات، حيث أوضحت الوزارة أنه مع بداية كل شهر ميلادي يعود عداد الكهرباء إلى الشريحة الأولى بشكل تلقائي وأضافت الوزارة أنه في حالة عدم عودة العداد إلى الشريحة الأولى مرة ثانية في بداية الشهر إلى أن المواطن لم يقوم بضبط كل من الساعه والتاريخ بالعداد ونبهت الوزارة على المواطنين إلى ضرورة شحن كارت العداد والقيام بضبط كل من الوقت والتاريخ.

ما هو فرق سعر الشرائح

يريد الكثير من مالكي العدادات الكهربائية التي تعمل بنظام الكارت معرفة فرق سعر الشرائح الكهربائية، الأمر الذي جعل وزارة الكهرباء والطاقة تقوم بتوضيح هذا الفرق والذي جاء على النحو التالي: