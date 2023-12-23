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حبس وغرامة 100 الف”.. الحكومة تعلن تحذير شديد اللهجة بشأن تواجد هذة الاجهزة في المنزل ..هتودي نفسك في داهيه
قامت الحكومة المصرية الإعلان عن عدد من الأجهزة الكهربائية التي يحظر استخدامها والتي تعرض مستخدميها إلى دفع غرامات كبيرة الأمر الذي جعل العديد من المواطنين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية يريدون معرفة هذه الأجهزة وهو ما سنتحدث عنه خلال هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
الأجهزة الكهربائية الممنوع استخدامها
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الأجهزة الممنوع استخدامها داخل المنازل وذلك بعد أن أعلنت الحكومة المصرية متمثلة في الشركة القابضة للكهرباء والطاقة عن فرض عقوبات وغرامات مالية قد تصل 100 الف جنيه في حالة استخدام هذه الأجهزة والتي تتمثل في كل من الآتي:
- غسالات الأطباق.
- المواقد الكهربائية.
- الميكرويف.
نصائح لتوفير الطاقة الكهربائية
قامت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة الإعلان عن بعض النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها من أجل توفير الطاقة الكهربائية والتي من أهمها ما يلي:
- عدم تشغيل المصابيح الكهربائية الموجودة بالمنزل في نفس الوقت.
- استبدال الأجهزة الكهربائية التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة بالأجهزة البسيطة التي تستهلك طاقة أقل.
- الاعتماد في الصباح على الضوء الصادر من الشمس وعدم تشغيل المصابيح الكهربائية.
- التقليل من استخدام المكيفات الهوائية والحرص على تشغيلها في الفترات الشديدة الحرارة بحد أقصى ساعتين في اليوم.
- عدم ترك الفيش الكهربائية داخل المقابس عند عدم الاستخدام لان ذلك يؤدي إلى استهلاك طاقة كهربائية كبيرة.
- استبدال المصابيح الكهربائية العادية بمصابيح ليد وذلك من أجل توفير الطاقة.
- القيام بفصل السخان الكهربائي مباشرة بعد الاستخدام وعدم تشغيل طوال الوقت.