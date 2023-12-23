لاصحأب المعاشات هيصوا”.. التأمينات تزف بشري سارة بشان صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة 15%

يرغب الكثير من أصحاب المعاشات معرفة موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 وذلك بعد أن أعلن المجلس القومي للأجور والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في عام 2024 لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الموعد بالإضافة إلى بعض من المعلومات الاخري.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

يتساءل العديد من المواطنين المحالين على المعاش عن موعد صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة وذلك بعد أن قرر المجلس القومي للأجور والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بزيادة المعاشات الخاصة بشهر يناير القادم، لهذا أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتناعية والمعاشات أنه سيتم بدء صرف معاشات شهر يناير 2024 من يوم الاثنين الموافق 1 من شهر يناير 2024 والذي سيستمر لمدة ستة أيام على أن ينتهي يوم السبت الموافق السادس من شهر يناير 2024.

زيادة المعاشات السنوية

وفقا لقانون المعاشات والتأمينات الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية فإن المادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2023 تنص علي زيادة المعاشات بنسبة 15% كل عام والتي يتم صرفها في شهر يوليو من كل عام وفقا لهذا يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاص بهم بالزيادة الجديدة يوم 1 يوليو 2024 المقبل.

كما اعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه سوف يتم بدء صرف معاشات شهر يناير 2024 يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 مؤكدة علي ان عملية الصرف سوف تستمر لمدة ستة أيام لتنتهي يوم السبت الموافق السادس من يناير 2024، وأوضحت الحكومة المصرية أن قانون المعاشات والتأمينات يشمل زيادة سنوية تبلغ نسبتها 15% على قيمة المعاش على أن يتم صرف هذه الزيادة في شهر يوليو من كل عام.