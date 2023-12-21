ملفات باسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf، تقدم الحكومة دعم لبعض من المواطنين في العراق فقد تم القيام بمنصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تمكننا عن الاستعلام عن الأسماء بالوجبة الأخيرة كما أنه يسمح بالدخول لموقع الوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انه يسهل التعرف على الاسماء من خلال زيارة الوزارة بشكل الكتروني ويمكننا الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الاتي.

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد المحافظة التابع لها.

الضغط على تحميل الاسماء.

بعد ان يتم التحميل سيتم القيام بفتح الملف وابحث عن الأسماء.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين الأخيرة 2023 بوزارة العمل

صرحت وزارة العمل عن أنه سيتم صرف الرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر الجاري، من خلال القيام بالاتي.

يتم في البداية الدخول لموقع وزارة العمل.

ثم تظهر الخدمات الإلكترونية للرعاية الاجتماعية.

يتم اختيار دعم الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة.

كتابة كافة البيانات والتاكد منها.

اختر زر البحث.

ستظهر خلال دقائق الاسماء في صورة ملف.

ما هي شروط التسجيل على الرعاية الاجتماعية

وضعت الوزارة عدد من شروط للتسجيل في الرعاية الاجتماعية والتي تعرفنا على قبول الطلب والتي من بينها الاتي.