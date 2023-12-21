مسلسل زينهم الحلقة 25 الخامسة والعشرون .. مقتل زينهم في الحلم علي يد الويشي

مسلسل زينهم الحلقة 25 الخامسة والعشرون، يتزايد البحث عن مسلسل زينهم الذي يحتوي على عدد من المثيرة والمشوقة فقد زاد التساؤلات للبحث عن احداث الحلقة الجديدة 25 من المسلسل والتي تعرض على بعض من القنوات التي تمتلك حقوق البث للمسلسل ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل زينهم.

مسلسل زينهم الحلقة 25 الخامسة والعشرون

يتم عرض مسلسل زينهم كل يوم بداية من يوم الأحد إلى الخميس على شاشة ONوذلك في تمام الساعة الـ 8 مساءًا، ويعاد مرة اخرى في الساعة الـ 2 صباحًا والساعة 12:30 ظهرًا كما أنه يعرض أيضًا على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ 10:00 مساءًا ويتم اعادته في تمام الساعة الـ 10:00 صباحًا، والـ 5:00 مساءًا، ويعرض ايضًا على منصة watch it.

أحداث مسلسل زينهم

يدور المسلسل حول بعض من ااحدا الواقعية التي يمكن أن تحدث بالفعل حيث يشرح لنا عن تجربة طبيب شرعي ويتعرض لعدة قضايا والتي يقوم بفك ذلك المفاجاة التي يتعرض لها خلال عدد من الحلقات وانه من ضمن قصص كتاب للدكتور محمد جاب الله بعنوان أصدقائي الموتى شكرًا.

مشاهدة مسلسل زينهم على watch it

يتم تصدر مسلسل زينهم قائمة أفضل المسلسلات على منصة watch it فقد تم عرض الحلقات بصورة من الكوميديا والرعب وقد انفرد البطولة المطلقة للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية والذبي كان من ضمن آخر أعماله مسلسل suits بالعربي.

أبطال مسلسل زينهم

يضم المسلسل عدد كبير من النجوم والتي من بينهم.

أحمد داوود.

كريم قاسم.

تارا عماد.

سلمي أبو ضيف.

ولفيف من الفنانين.

تأليف محمد سليمان عبد المالك.

إخراج يحيي إسماعيل.

تردد قناة ON Drama

يمكننا أن نشاهد المسلسل على القناة الاتي من خلال التعرف على البيانات الخاصة بها.