أضغط هنا|.. خطوات تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية PDF من الرابط المباشر الرسمي لمنصة مظلتي

تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسمائهم في الدفعة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، يتيح لهم ذلك عبر منصة مظلتي، حيث تم نشر كشف الأسماء بشكل رسمي، ويمكن الوصول إليه الآن عبر الموقع.

تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية PDF

من المتوقع أن يتم الإعلان عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 عبر موقع مظلتي، الذي يعتبر الموقع الرسمي للوزارة، للاستعلام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى منصة مظلتي.

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

3. اختر “الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة“.

4. سيتم نقلك إلى صفحة الاستعلام.

5. قم بإدخال المعلومات المطلوبة.

6. حدد المحافظة التي تقيم فيها.

7. انقر على زر تحميل النتائج PDF للكشف عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة في عام 2023.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل في العراق شروطاً للتأهل لدعم الرعاية الاجتماعية، حيث يستهدف هذا الدعم الأسر الفقيرة لتخفيف العبء المالي وتلبية احتياجاتها الأساسية، من بين الشروط الرئيسية:

– يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

– يجب أن تتكون الأسرة من أكثر من 4 أفراد.

– يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً للرجال، ومن 15 عاماً إلى 50 عاماً للسيدات.

وموقعنا يقدم لكم الفرصة للاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، وذلك للوجبة الجديدة، عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية “منصة مظلتي”، ويأتي هذا الدعم المالي من الوزارة بهدف مساعدة الأسر الفقيرة في التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة.