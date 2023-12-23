مترجعش تندم وتقول معرفش”.. التموين تحذر وتعلن اسباب وقف بطاقة التموين من السلع التموينية

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كل ما يحتاج آلية المواطنين من سلع غذائية بأسعار مناسبة وذلك من خلال البطاقات التموينية التي يستفاد منها الكثير من المواطنين ولكن في بعض الأحيان يتم إيقاف هذه البطاقات لهذا يتساءل حاملي البطاقات التموينية عن أسباب وقف بطاقة التموين وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

أسباب وقف بطاقة التموين

يرغب العديد من حاملي البطاقات التموينية معرفة أسباب وقف بطاقة التموين حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة ومن أهمها ما يلي:

إذا حصل المواطن على دخل شهري عالي.

إذا امتلك المواطن سيارة ذات طراز حديث.

في حالة تركها المواطن عند البقال أو المخبز وتكرر ضبطها من الحملات التموينية.

إذا لم تتوفر معايير الاستحقاق على الأسرة.

في حالة توقف المواطن عن صرف كل من السلع الغذائية أو الخبز لمدة ستة أشهر متتالية.

خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين 2023

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لحاملي البطاقات التموينية إمكانية الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين بكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: