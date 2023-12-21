هتصرف تموين زيادة.. خطوات إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين 2024 والأوراق والشروط المطلوبة

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح كيفية إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين في حالة إذا لم يتم إضافة الزوجة حتى الآن، حيث يمكن إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين الخاصة بالزوج، وتم تسهيل هذه العملية من خلال رابط إلكتروني على بوابة مصر الرقمية والذي من خلاله يمكن للمواطن إضافة الزوجة على بطاقة التموين بالإضافة إلى إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وسوف نوضح تلك الخطوات من خلال هذا التقرير.

إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين

في حال قرر الزوج والزوجة صرف الخبز والسلع التموينية معاً يمكن إضافة الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج، وفي حال ظهور استحقاق الزوجة للخبز فقط بعد الانتقال إلى بطاقة زوجها يجب عليها تقديم طلب تظلم وسيتم قبول الطلب فوراً.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين

لإتمام عملية إضافة الزوجة على بطاقة التموين يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة مصر الرقمية .

. قراءة الشروط المعروضة بعناية.

فصل بطاقة التموين وتسجيل البيانات الشخصية للزوجة.

ملء البيانات بدقة وفقاً للمعلومات المطلوبة.

إرسال الطلب.

مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

الموافقة على الطلب وإضافة الزوجة إلى بطاقة التموين.

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين

أن تكون بطاقة التموين باسم الزوج وفقاً لما يعرف بـ “إضافة الزوجة المستحقة”.

أن تكون الزوجة مسجلة كفرد مستفيد في نظام الدعم التمويني وتتلقى تموين شهري من خلال بطاقتها.

الأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة

لإضافة الزوجة على بطاقة التموين يجب توفير تلك الشروط: