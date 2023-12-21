“تبدأ من 56 ألف جنيه “تعرف على اسعار عمرة رمضان 2024 مصر والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية عن اسعار عمرة رمضان 2024 مصر، واتي قد تختلف من شركة سياحية إلى أخرى، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت عدد من شركات السياحة عن برامج عمرة رمضان التي يسعى عدد كبير من المسلمين في أدائها في هذا التوقيت من كل عام لما فيه من روحانيات وعبادات وصيام، حيث تصل مدة برنامج العمرة في رمضان إلى 14 يوم ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على اسعار عمرة رمضان 2024 مصر….

اسعار عمرة رمضان 2024 مصر

حيث أعلنت عدد من شركات السياحة أن أسعار عمرة رمضان 2024 سوف تشهد زيادة قد تصل إلى 22 ألف جنيه في البرنامج مقارنة بأسعار العام الماضي 2023، والتي وصل سعرها إلى 53 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تصل أسعار العمرة الاقتصادية لعام 2024 إلى 75 ألف جنيه، وأكد مصدر مسؤول بإحدى شركات السياحة أن أسباب ارتفاع الأسعار في كل عام يعود إلى ارتفاع سعر صرف العملة، هذا بالإضافة إلى أن المعتمرين يقومون بحجز الفنادق والتنقلات بالدولار.

برامج عمرة رمضان السياحية 2024

البرنامج الاقتصادي وهو عبارة عن حجز غرفة ثنائي بـ 75 ألف جنيه.

برنامج الاقتصادي حجز غرفة ثلاثي ب، 65 ألف جنيه.

البرنامج الإقتصادي حجز غرفة رباعي 56 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة في عمرة رمضان 2024