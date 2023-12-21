أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر منصة مظلتي

العديد من الاشخاص في العراق ينتظرون بفارغ الصبر أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية ويمكن للناس التحقق من أسمائهم على منصة مظلتي. هذه الخدمة تساعد الفقراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وقد تم صرف الدفعات السابقة لعشرات الألاف من المواطنين في عموم أرجاء البلاد حيث سيتم تخصيص الدعم للفئات الأكثر فقراً واحتياجاً في المحافظات العراقية، وسيتم إصدار كشف جديد من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 خلال الأيام القادمة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للوصول إلى هذه المعلومات المهمة، يمكن للمواطنين القيام بخطوات بسيطة عبر منصة مظلتي. يُشجع الموقع على تسجيل الدخول واستخدام بيانات المتقدم لتوفير تجربة تفاعلية وفعّالة. بعد الولوج إلى المنصة، يُطلب من المستخدمين اتباع الإرشادات للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للدفعة الجديدة ويمكنك البحث عن اسمك في منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية في العراق 2023 عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مظلتي عبر متصفح الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة.

سيتم نقلك إلى صفحة الاستعلام.

اكتب المعلومات المطلوبة على الموقع.

حدد المحافظة التي تقيم فيها.

اضغط على زر تحميل النتائج PDF للكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة 2023.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بعض الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، وهو برنامج مخصص للأسر الفقيرة لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وشراء احتياجاتهم الضرورية والشروط هي كالتالي: