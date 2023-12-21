أعرف حالًا “موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024” وأحسب معاشك الجديد هيكون كام

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 ينتظر المواطنين بفارغ الصبر موعد زيادة المعاشات في عام 2024، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي أعلن عن خطط لزيادة المعاشات الجديدة، سواء للحد الأدنى أو الحد الأقصى، وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع المالية للمواطنين المستحقين للمعاشات، أكد اللواء جمال عوض أنه سيتم العمل على زيادة المعاشات بشكل يلبي احتياجات المستفيدين، حيث من المتوقع أن تشمل هذه الزيادة كلاً من الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024

“وفقًا لإعلان اللواء جمال عوض، تم رفع الحد الأقصى للمعاشات في عام 2024 إلى 10080 جنيهًا، بزيادة من 8720 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، وذلك لمن تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2024. كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه.

موعد تنفيذ زيادة المعاشات هو في أول يناير 2024، حيث سيتم صرف المعاشات المحسنة لشهر يناير المقبل، وقد أشار اللواء جمال عوض إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة طموحة لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، حيث يهدف الهدف النهائي إلى تحقيق أن يحصل المواطن على 80% من مرتبه بعد بلوغه سن المعاش.

ووفقًا للتصريحات، يستفيد من زيادة المعاشات في عام 2024 أكثر من 11 مليون مستفيد، مما يشكل تحسينًا كبيرًا في أوضاع هذه الفئة المهمة من المجتمع. تتم عملية صرف المعاشات لشهر يناير 2024 على مدار 6 أيام متتالية بدءًا من يوم 1 يناير 2024 وحتى يوم 6 يناير 2024.