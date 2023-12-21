استقبل الآن “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

نكشف اليوم عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك بعد تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي في الأيام الأخيرة الماضية تبث القناة بجودة عالية تناسب جميع المشاهدين ، وتعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم قنوات العلم والتعلم ومشاهدة الغرائب والعجائب والافلام الوثائقية الممتعة في الوطن العربي والشرق الأوسط ، ويتم ترجمة العديد من البرامج الأجنبية الممتعة في عالم البحار والمحيطات عبر شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك ، وخلال السطور القادمة نكشف عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من محبي الأفلام والبرامج الوثائقية والعلمية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي حيث تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة مميزة من الأفلام الوثائقية وسلاسل البرامج العلمية المتنوعة على مدار 24 ساعة وبدون وجود فواصل إعلانية ، وتبث قناة ناشيونال جيوغرافيك برامجها باللغتين العربية والانجليزية وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد :12226

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11804

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

بعد تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يمكنكم مشاهدة مجموعة من البراج والسلاسل العلمية الوثائقية الحصرية عبر شاشة قناة ناسيونال جيوغرافيك أبو ظبي ومنها التالي :