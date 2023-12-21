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باقي كام يوم؟! “موعد صرف رواتب ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023” + 600 جنية زيادة بمناسبة السنة الجديدة
موعد صرف رواتب ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023 تعلن وزارة المالية عن بدء صرف رواتب شهر ديسمبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر، يمتد فترة الصرف لمدة 5 أيام، حتى الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، لذا نرجو من جميع المستفيدين من هذه الصرفية الحضور إلى ماكينات الصراف الآلي خلال الفترة المحددة لاستلام رواتبهم، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصرف يشمل أيضًا علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، التي تم زيادتها بموجب قرار رئيس الجمهورية لتصبح 600 جنيه شهريًا.
موعد صرف رواتب ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023
تعلن وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات لشهر ديسمبر 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. يتم الصرف على مدار خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد 24 ديسمبر حتى يوم الخميس 28 ديسمبر.
- الأحد 24 ديسمبر: اليوم الأول لصرف المرتبات.
- الاثنين 25 ديسمبر: اليوم الثاني لصرف المرتبات.
- الثلاثاء 26 ديسمبر: اليوم الثالث لصرف المرتبات.
- الأربعاء 27 ديسمبر: يوم صرف المتأخرين.
- الخميس 28 ديسمبر: يوم صرف المتأخرين.
- تعلن وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات لشهر ديسمبر 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. يتم الصرف على مدار خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد 24 ديسمبر حتى يوم الخميس 28 ديسمبر.
- الأحد 24 ديسمبر: اليوم الأول لصرف المرتبات.
- الاثنين 25 ديسمبر: اليوم الثاني لصرف المرتبات.
- الثلاثاء 26 ديسمبر: اليوم الثالث لصرف المرتبات.
- الأربعاء 27 ديسمبر: يوم صرف المتأخرين.
- الخميس 28 ديسمبر: يوم صرف المتأخرين.
- يرجى من جميع المستفيدين من هذا الصرف الحضور إلى ماكينات الصراف الآلي خلال الفترة المحددة لاستلام مرتباتهم.
- تشمل المرتبات لشهر ديسمبر 2023 علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي تم زيادتها لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والدرجات العالية والممتازة، وكذلك العاملين بالهيئات الاقتصادية.