باقي كام يوم؟! “موعد صرف رواتب ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023” + 600 جنية زيادة بمناسبة السنة الجديدة

موعد صرف رواتب ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023 تعلن وزارة المالية عن بدء صرف رواتب شهر ديسمبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر، يمتد فترة الصرف لمدة 5 أيام، حتى الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، لذا نرجو من جميع المستفيدين من هذه الصرفية الحضور إلى ماكينات الصراف الآلي خلال الفترة المحددة لاستلام رواتبهم، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصرف يشمل أيضًا علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، التي تم زيادتها بموجب قرار رئيس الجمهورية لتصبح 600 جنيه شهريًا.

موعد صرف رواتب ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023

تعلن وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات لشهر ديسمبر 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. يتم الصرف على مدار خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد 24 ديسمبر حتى يوم الخميس 28 ديسمبر.