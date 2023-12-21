بعد تعديل الخريطة الزمنية “تاريخ بداية امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثانوية” 2024 + جدول الامتحانات

موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثانوية 2023-2024 أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي العام (عربي – لغات) للفصل الدراسي الأول “الدور الأول” للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثانوية 2023-2024

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي، وفقًا للتفاصيل التالية:

الأحد 14 يناير 2024:

امتحان مادة اللغة العربية – الشعبة عام.

الثلاثاء 16 يناير 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية – الشعبة عام.

امتحان مادة التاريخ – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الفيزياء – شعبة العلمي.

الخميس 18 يناير 2024:

امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات – الشعبة عام.

الإثنين 22 يناير 2024:

امتحان مادة الأحياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة الفلسفة والمنطق – شعبة الأدبي.

امتحان مادة الكيمياء – شعبة العلمي.

امتحان مادة علم النفس والاجتماع – شعبة الأدبي.

الثلاثاء 23 يناير 2024:

امتحان مادة تطبيقات الرياضيات – شعبة العلمي.

امتحان مادة الجغرافيا – شعبة الأدبي.

الأربعاء 24 يناير 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى – الشعبة عام.

جدير بالذكر أنه أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك التعليم العام والتعليم الفني والتعليم الابتدائي والشهادة الإعدادية، وتهيب المديرية بالمديريات التعليمية والإدارات المدرسية بإعلان جداول الامتحانات في أماكن ظاهرة وعلى مواقع الإدارات والمدارس لضمان وصول المعلومات إلى الطلاب، حتى يتمكنوا من معرفة مواعيد الاختبارات بشكل دقيق.