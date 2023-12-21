رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في معهد معاوني الأمن 2024 والشروط اللازمة

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في معهد معاوني الأمن 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء القبولين في معهد معاوني الأمن 2024، وذلك تيسيراً على عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام والشروط اللازمة ……

أسماء المقبولين في معهد معاوني الأمن 2024

حيث صرح اللواء محمود توفيق الذي يشغل منصب وزير الداخلية المصرية عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ويذكر أن هذه الدفعة الثامنة التي يعلن عنها معهد معاوني الأمن للذكور والإناث وهذا ما جعل عدد كبير من الطلاب وخريجي الإعدادية وما يعادلها في البحث عن رابط الاستعلام وإليكم الخطوات ……

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية على الإنترنت.

ثم ادخل على نتائج المقبولين في معهد معاوني الأمن .

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

بعد ذلك اضغط على “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم في معهد معاوني الأمن والتي جاءت كالتالي: