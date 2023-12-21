خطوات تحميل استمارة الصف الثالث الاعدادي “من هنـــا” ألحق المعاد قبل ما الوقت يفوتك

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي عن استمارة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفعيل رابط التسجيل في استمارة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول ، ومن الضروري تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي لدخول امتحانات الترم الأول ، كما يجب تسليم استمارة دخول امتحان الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات بأسبوعين وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية التسجيل في استمارة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول.

خطوات التسجيل في استمارة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

ازدادت عمليات البحث من قبل جميع طلاب الشهادة الإعدادية عن كيفية التسجيل في استمارة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

ثم قم بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني للطالب الذي تحصل عليه من المدرسة.

ثم قم بإدخال جميع بيانات الطالب.

ثم قم بتحميل الصورة الشخصية للطالب.

ثم ضع رقم الهاتف.

ثم تأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على تسجيل.

موعد نهاية التسجيل في استمارة الصف الثالث الاعدادي

بعد التعرف على خطوات التسجيل في استمارة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول يبحث الكثير من الطلاب في جميع المحافظات عن موعد انتهاء التسجيل في استمارة دخول امتحان الترم الاول للشهادة الاعدادية ، وذلك يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر الجاري ، ويجب على جميع الطلاب سرعة تسجيل الاستمارة وطباعتها وتقديمها للمدرسة في موعد أقصاه 1 يناير 2024.