مافيهاش تأخير خالص الشهر ده “تبكير موعد صرف رواتب ديسمبر للمعلمين في هذا الموعد”+ صرف زيادة جديدة

يريد الكثير من المعلمين الاستعلام عن موعد صرف رواتب ديسمبر للمعلمين حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 للمعلمين في جميع المحافظات المصرية وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الجاري ، ويستطيع جميع المعلمين صرف رواتبهم من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM ، كما نوهت وزارة المالية على جميع المعلمين الالتزام بالجدول الزمني لصرف رواتب شهر ديسمبر 2023 منعًا للزحام وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف رواتب ديسمبر للمعلمين.

موعد صرف رواتب ديسمبر للمعلمين

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف رواتب ديسمبر للمعلمين ،كما أعلنت عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر لأكثر من 66 جهة حكومية على مستوى الجمهورية ، ومن الجدير بالذكر أنه سيبدأ صرف رواتب شهر ديسمبر للمعلمين بداية من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الجاري ، وسيتم صرف رواتب شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي لجميع العاملين بقطاعات وهيئات الدولة المختلفة.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

بعد الاستعلام عن موعد صرف رواتب ديسمبر للمعلمين يبحث الكثير من الموظفين والمعلمين عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور ، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة ليصل إلى 4000 جنيهًا مصريًا ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور مرتين خلال عام 2023 وذلك خلال شهر أبريل 2023 في المرة الاولى ، والمرة الثانية خلال شهر سبتمبر 2023.