رسميًا “موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي” كلها كام يوم مستعد ولا لسه!

موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بداية إجازة نصف العام للعام الدراسي وذلك لطلاب صفوف النقل في المراحل التعليمية الثلاثة، تأتي هذه الإجازة في توقيت قريب من بداية امتحانات الترم الأول لنفس العام، وفقًا للإعلان الرسمي، فإن إجازة نصف العام للعام الدراسي 2023/2024 ستبدأ في تاريخ محدد وذلك بالتزامن مع انتهاء الفترة الدراسية الأولى واقتراب موعد امتحانات الترم الأول.

موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي

“أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بداية إجازة نصف العام للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل، وذلك لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وطلاب الشهادة الإعدادية، وتم تحديد بداية إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، مع استمرارها لمدة أسبوعين متواصلين، حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، فإن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، حيث سيتابع الطلاب مسيرتهم الدراسية في هذا الفصل حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

كما أوضحت الوزارة أن امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل ستبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، مما يتيح للطلاب الاستعداد بشكل جيد لهذه الاختبارات، وأشارت إلى أن الأسبوع الأخير للمراجعة مخصص لجميع الصفوف، وسيكون لديهم فترة استفادة من الإجازة لتحسين أدائهم والتركيز على التحصيل العلمي.”