بعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات|.. خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي وما هي الشروط المطلوبة

بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 في 15 يناير 2024، ازداد الاهتمام بالبحث عن رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي من قبل العديد من المواطنين، وذلك بعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2024.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

من خلال بحث المواطنين عن رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر القيام بخطوات إلكترونية على موقع الوزارة، تتضمن هذه الخطوات:

1. تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2. الضغط على خيار الاستعلام عن معاش.

3. إدخال البيانات الضرورية مثل الرقم القومي ورقم البطاقة الشخصية.

4. الضغط على بحث لعرض موعد الصرف.

ما هي شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2024؟

تم الإعلان عن شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2024، وتتضمن هذه الشروط:

1. تقديم تقرير مفصل عن حالة الشخص وأسرته، مع التركيز على الزوجة والأطفال وأعمار الأطفال.

2. إثبات عدم العمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

3. يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، بالإضافة إلى أفراد أسرته.

4. تقديم جميع الوثائق المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

ما هي أوراق الحصول على معاش تكافل وكرامة؟

تم الإعلان عن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة، وتشمل هذه الأوراق:

1. شهادة الوفاة في حال وفاة الشخص.

2. نسخة مصورة من إقرار الوصية للأبناء الذين فقدوا والديهم.

3. وثيقة رسمية من اللجان الطبية المصرح بها.

4. شهادة الهجرة أو الانفصال أو الطلاق في حالة وجود سيدة مطلقة.

5. صورة من بطاقة الهوية الشخصية لجميع أفراد الأسرة.

6. وثيقة رسمية من اللجان الطبية الموثوقة في حال وجود إعاقة لأحد أفراد الأسرة.