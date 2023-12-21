“8536 أسرة” وزارة الهجرة والمهجرين تُعلن إطلاق دفعة جديدة من منحة المليون ونصف الوجبة الأخيرة.. تعرف على أسماء المشمولين

وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أعلنت اليوم الموافق يوم الخميس 21 ديسمبر لعام 2023 عن إطلاق منحة المليون ونصف الوجبة الأخيرة، حيث كثر البحث حول هذا الأمر خلال الفترة الماضية داخل دولة العراق في مختلف محافظات ومدن العراق، حيث تسعى الجهات المسؤولة داخل العراق في توفر كافة المساعدات لتوفير حياة كريمة لمواطنيها لذا اليوم سنتطرق لتوضيح المزيد.

منحة المليون ونصف الوجبة الأخيرة

أعلنت اليوم وزيرة الهجرة والمهجرين الموافق الخميس 21 ديسمبر عن إطلاق وجبة جديدة من منحة المليون ونصل مليون دينار لكافة الأسر العائدة لمناطق سكناها الأصلية، حيث وصل عدد الأسر نحو 8536 أسرة، وبالنسبة لموعد صرفها فسيتم صرف المبالغ المُقررة من قبلها بدءً من اليوم ومن خلال طريق البطاقة الذكية.

وتجدر الإشارة إلى أنها أشارت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاقات وجبات جديدة من المنح المالية لشمول باقي العوائل التي تم تسجيلها من ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة ولكن بعد توافر الأموال الكافية.

خطوات الاستعلام عن أسماء منحة المهجرين

لكي تتمكن من الاستعلام عن أسماء منحة المهجرين التي أطلقتها وزيرة الهجرة اليوم الموافق الخميس 21 ديسمبر لعام 2023 لمجموعة كبيرة من الأسرة، ولكي تتمكن من معرفة هل اسمك مشمول لهذه الدفعة أم لا فعليك اتباع بعض الخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

قم بتسجيل الدخول بواسطة البيانات الخاصة بك بدقة كاملة.

انقر على خانة استعلام وستظهر لك كافة التفاصيل وهل اسمك مشمول في هذه الدفعة أم لا.

وتجدر الإشارة إلى أنه يُمكنك الاستعلام والتعرف هل مشمول بالدفعة الجديدة أم من خلال الاستعلام بواسطة البطاقة الذكية الخاصة بك.