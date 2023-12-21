خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق|.. موعد صرف الرواتب لشهر ديسمبر 2023

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق هي من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في دولة العراق، حيث إن ذلك جاء بعد صدور قرار من مجلس الوزراء العراقي بزيادة رواتب المتقاعدين، فضلاً عن أن هذه الزيادة جاءت للمُساهمة بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المتقاعدين، حتى أنه يمكن لجميع المشتركين القيام بصرف القيمة المستحقة بالزيادة الجديدة في عموم محافظات العراق.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

من أجل القيام بالإستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين بالعراق، لابد من اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية.

كذلك يُرجى القيام بالضغط على زر “خدمة التقاعد”.

وعليه يتم إدخال اسم المتقاعد رباعي ورقم الهوية الوطنية.

ليتم الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

وتظهر في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

وكذلك إمكانية صرف الراتب بالزيادة الجديدة لجميع المشتركين في العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر

أوضحت وزارة المالية في العراق، أن صرف رواتب المتقاعدين بعموم المحافظات يوافق يوم 26 ديسمبر 2023، على أن يحصل جميع المستفيدين المشتركين بالزيادة الجديدة المقرة من قبل مجلس الوزراء العراقي، حتى أن هذه الزيادة تُساهم بشكل كبير في مساعدة شريحة كبيرة من المواطنين والمتقاعدين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.