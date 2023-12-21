هسة أستعلم|.. خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023 ومن هم الفئات المستحقة للمعاش؟

كيفية الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2023 ومواعيد صرف الرواتب أصبحت من بين الأمور الرئيسية المبحوث عنها في جميع أنحاء العراق، يأتي ذلك بعد قرار وزارة المالية العراقية بزيادة رواتب المتقاعدين، إيذانًا من الوزارة بتقديم الدعم لهم في مواجهة التحديات المتزايدة لارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم العالمي الذي نجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

من هي الفئات المستحقة للحصول على رواتب المتقاعدين في العراق؟

هناك شروط للحصول على رواتب المتقاعدين، وتشمل:

1. أن يكون المستفيد قد تجاوز عمر 60 عامًا.

2. الحاجة إلى خدمة لا تقل عن 20 عامًا.

3. وجود حساب بنكي للمستفيد.

4. تسديد جميع الأقساط المستحقة.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023

للحصول على معلومات حول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

2. التنقل إلى أقسام التقاعد على الموقع.

3. اختيار القسم الذي يتناسب مع الفئة التي تنتمي إليها.

4. إدخال الاسم الرباعي للمستفيد.

5. الضغط على خيار “استعلام”، حيث ستظهر النتائج فوراً.

ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر ديسمبر؟

أعلنت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب المتقاعدين سيتم في اليوم الـ 26 من ديسمبر الحالي، مع الزيادة الجديدة، ويعكس هذا القرار الجهود المستمرة للوزارة في دعم المواطنين، خاصة المتقاعدين الذين أسهموا بسنوات طويلة في خدمة المجتمع.