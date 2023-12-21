للدبلومات الفنية وثانوية العامة “تاريخ امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثانوية” 2023-2024

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الصفوف الثانوية عن موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثانوية 2023-2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي ومن الجدير بالذكر أن جميع الطلاب يستعدون جيد لبداية امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام القليلة القادمة ، ومن المحدد أن تبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي والصف الثاني الثانوي يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 ، ويتوقع الكثير من الطلاب صعوبة امتحانات الفصل الدراسي الأول ، ومن جهته وزير التربية والتعليم الدكتور “رضا حجازي” فقد أكد أن جميع الامتحانات تأتي في مستوى الطالب المتوسط ، ويتم تقييم الطلاب وفهمهم وتوسيع مداركهم عن طريق الاسئلة الابتكارية الجديدة.

موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثانوية 2023-2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية من قبل جميع طلاب المرحلة الثانوية عن موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثانوية 2023-2024 وذلك يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 ، وتستمر امتحانات الترم الأول لسنوات النقل حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، وتبدأ اجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

بعد الاستعلام عن موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثانوية 2023-2024 يبحث الكثير من الطلاب عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ مباشرة بعد انتهاء اجازة نصف العام والتي تستمر لمدة اسبوعين متتاليين ، حيث تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام ستكون في منتصف شهر مايو 2024 حسب الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.