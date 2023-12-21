الديوان الوطني للأرصاد الجوية ينشر توقعات حالة الطقس غدا في جميع ولايات الوطن بالجزائر

مواطني الجزائر في الوقت الحالي يتابعون تقرير الديوان الوطني للأرصاد الجوية، حيث يقوم الديوان بالإعلان عن تقرير كامل بحالة الطقس والتوقعات بشكل يومي، ويبحث المواطنين عن هذا التقرير من أجل التعرف على حالة الطقس، وفي تقرير اليوم نوضح لكم آخر تقارير الديوان الوطني، فكونوا معنا.

تقرير الديوان الوطني للأرصاد الجوية

توقع مركز الديوان الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة ليوم غدًا الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2023، حيث توقع المركز ما يلي:

أجواء صافية لمغشاة بشكل جزئي على العموم في المنطقة الجنوبية والوسطي والغربية.

ضباب محلي جنوب الواحات وشماء الصحراء الشرقية.

أجواء غائمة مع تساقط لبعض زخات المطر بالمنطقة الساحلية وتتحسن الأجواء بنهاية النهار بامنطقة الشرقية.

حيث تنبيه بلبعض الظواهر من رياح قوية وأمطار ببعض الولايات الشرقية، حيث أمطار غزيرة على سوق اهراس وقالمة والطارف وعنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية، بينما رياح قوية على تبسة والطارف وعنابة وسكيكدة أيضًا، لذا كونوا يقظين وانتهبوا وحاولوا قدر الإمكان الالتزام بالمنازل إلا في حالة الضرورة القسوى.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وضحنا لكم تقرير الديوان الوطني للأرصاد الجوية فيما يخص حالة الطقس غدا وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، فقد جاءت على النحو التالي:

درجات الحرارة من 16 حتى 19 درجة بالمناطق الساحلية.

درجات الحرارة تبدأ من 10 وتصل إلى 18 بالمناطق الداخلية.

درجات الحرارة تبدأ من 15 وتصل إلى 25 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتابعوا معنا باستمرار لنوضح لكم آخر ما وصل إليه الديوان الوطني للأرصاد الجوية بشأن أحوال الطقس غدا في جميع ولايات الوطن.