لجميع المحافظات “جدول + موعد بداية امتحانات الصفوف الإعدادية 2024” .. رابط تحميل الاستمارة

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية عن موعد بداية امتحانات الصفوف الإعدادية حيث أعلنت جميع المديريات التعليمية في جميع المحافظات عن موعد بداية امتحانات الصفوف الإعدادية ، حيث تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 18 يناير 2024 وتستمر امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول موعد بداية امتحانات الصفوف الإعدادية.

موعد بداية امتحانات الصفوف الإعدادية

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية من قبل جميع طلاب الشهادة الاعدادية واولياء الامور عن موعد بداية امتحانات الصفوف الإعدادية حيث أعلنت جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية والتي تبدأ يوم 18 يناير 2024 ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل رابط استمارة دخول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

استمارة الشهادة الاعدادية الترم الأول

بعد التعرف على موعد بداية امتحانات الصفوف الإعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن رابط استمارة دخول امتحان الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يتم إدخال جميع بيانات الطالب بشكل صحيح في المكان المطلوب ثم تحميل صورة شخصية للطالب ، ويجب الدخول عبر الموقع بالبريد الإلكتروني للطالب وتحصل علية من المدرسة، ويجب طباعة الاستمارة بعد التسجيل وتقديمها للمدرسة ومن المحدد أن آخر موقع لتسجيل استمارة دخول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الأول يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023.