ناجز تسجيل دخول عبر البوابة للمنشأة وطريقة ادخال البيانات

تسجيل الدخول في منصة ناجز لتفعيل حساب منشأة: من خلال هذه الخدمة يمكن الوصول إلى جميع الخِدْمَات الإلكترونية التي توفرها وزارة العدل في المملكة العربية السُّعُودية لجميع المنشآت عبر منصة ناجز، والتي منها تقديم الدعاوي والطلبات ومتابعة الإجراءات الخاصة بشأنها، كما تتيح الاطلاع على جميع القرارات التي تصدرها الوزارة وتخص منشأة من المنشآت المسجلة عبر ناجز، من خلال تقريرنا نبين كيف يمكن تسجيل الدخول عبر منصة ناجز للمنشآت.

طريق التسجيل عبر منصة ناجز للمنشآت

يمكن تفعيل الحساب عبر منصة ناجز لجميع المنشآت وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى منصة ناجز من خلال حساب نفاذ الوطني. اضغط على جميع الخِدْمَات الإلكترونية. قم بتحديد باقة الأعمال. ومن ثم ادخل إلى تفعيل حساب المنشأة. قم بالضغط على تقديم طلب جديد. يطلب منك تحديد نوع المنشأة، حدد نوع المنشأة. الآن سجل جميع البيانات المطلوبة. بعد الانتهاء من إدخال البيانات قم بالضغط على تقديم الطلب.

بهذا تكون قد قدمت طلب للمنشأة وبعد الموافقة على طلبك ومراجعة البيانات يمكنك الاستفادة من جميع الخِدْمَات التي تقدمها المنصة.

طريقة إدخال البيانات في منصة ناجز

عند تقديم طلب تفعيل حساب المنشأة، يجب على الذي يقوم بتقديم الطلب إدخال البيانات بالصورة التالية:

أولا يحدد اسم المنشأة.

وبعد ذلك يحدد نوع المنشأة.

ومن ثم يذكر الرَّقَم الموحد للمنشأة.

في حالة إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب المنشأة بل وكيلًا عن المنشأة، فيجب عليه إدخال البيانات التالية: