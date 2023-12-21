قرار ب زيادة المعاشات لكل مواطن مصري + احسب المعاش الجديد بعد الزيادة

ينتظر الكثير من المواطنين زيادة المعاشات لعام 2024 وخاصة بعد أن قام اللواء جمال عوض وهو رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقرير زيادة المعاشات بداية من يناير القادم 2024 ونوضح تلك الزيادات من خلال المقال التالي

زيادة المعاشات

سوف يتم صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة وفقا لتصريحات اللواء جمال عوض، فسوف نجد بأن الحد الأقصى للمعاش هو 10,080 جنيه، سوف يتم صرف الحد الأدنى بقيمة 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه وقد تم رفع الحد الأدنى للتأمين الاشتراكي يصل إلى 2000 جنيه بدلا من 1700.

ما هو الموعد الخاص بتطبيق زيادة المعاشات؟

سوف يتم تطبيق زيادة المعاشات بداية من شهر يناير القادم 2024 وسوف يتم صرف تلك الزيادة لجميع المواطنين، يكون موعد صرف زيادة المعاشات في شهر يناير سوف يتم صرف تلك الزيادة لأكثر من 11,000,000 شخص، وسوف يكون ذلك بداية من يناير 2024، وسوف يستمر صرف المعاشات حوالي ستة أيام متتالية.

قد صرح اللواء جمال عوض بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بمداخلة هاتفية مع المذيع أحمد موسى وصرحت فيها بأنها سوف تكون هناك خطة يتم من خلالها حصول المواطن على 80% من مرتباتهم عندما يطلع على المعاش وقال 11,000,000 مواطن سوف يستفادوا من تلك الخطة.

الهدف من زيادة المعاشات