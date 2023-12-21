حقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بمناسبة عيد الأقباط!! تعرف على التفاصيل

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 حيث أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات أن يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 هو أول أيام صرف معاشات شهر يناير القادم ، وسيتم صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة في الحد الادنى للمعاشات التي سيتم تطبيقها من بداية العام الميلادي الجديد وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف معاشات شهر يناير 2024.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

بالتزامن مع اقتراب بداية شهر يناير 2024 ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من اصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 ، وسيتم صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة المقررة من قبل الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات وفق قانون المعاشات بزيادة الحد الادنى للمعاشات في بداية كل عام ، ويستطيع جميع المواطنين صرف معاشات شهر يناير 2024 من جميع مكاتب البريد المصري أو عبر ماكينات الصرف الآلي

موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات وذلك في بيان لها عبر موقعها الرسمي حيث سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات في بداية شهر يناير 2023 وتم زيادة الحد الادنى للمعاشات ليصل إلى 1300 جنيه بينما تم زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأمني ليصل إلى 2000 جنيه ، وتسعى الدولة بكل جهودها لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل غلاء الأسعار خلال الأشهر الماضية ، كما توفر الدولة الكثير من المبادرات القومية للحد من غلاء الاسعار.