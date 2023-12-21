“يا بختك ياللي رايحة تتجوزي“ قيمة منحة الزواج من التأمينات 1446/2024 || الشروط وخطوات الحصول عليها

صرحت الهيئة القومية للتأمينات عن صرف منحة الزواج، وهو مبلغ من المال يتم صرفه للفتيات المقبلة على الزواج، ولكن يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها، لذلك يتساءل العديد من المواطنين حول ذلك الموضوع، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

من يستحق منحة الزواج؟

يتم صرف منحة معاش الزواج للفتيات عندما يتوفى والدها أو عندما يتوفى المعيل عنها، ويتم صرف تلك المنحة عند عقد القران والتي تستمر لمدة سنة، وذلك وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 48 لعام 2019.

شروط منحة الزواج

قامت الهيئة القومية للتأمينات بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وهي:

يشترط أن تكون المتقدمة للحصول على منحة الزواج تستحقها بالفعل.

يرجى من المتقدمة تقديم ما يثبت الزواج مثل قسيمة الزواج، بالإضافة إلى البطاقة الشخصية ويجب أن تكون سارية.

للحصول على منحة الزواج يتم الذهاب إلى مكتب التأمينات التابع له صاحب المعاش والتقدم على طلب معاش زواج.

يجب العلم أن صرف المعاش يبدأ بعد عقد القران وليس بعد تقديم الطلب.

يتم صرف معاش الزواج لمدة سنة.

يجب التقدم على منحة بشرط أن لا يتعدى 6 أعوام على عقد القران.

خطوات التقدم على منحة الزواج

للحصول على معاش الزواج يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب الذهاب إلى مكتب التأمينات التابع للمتقدمة.

ثم يجب تقديم المستندات التالية: صورة من قسيمة الزواج، نسخة من البطاقة الشخصية يشترط أن تكون سارية.

طلب صرف منحة الزواج.

قيمة منحة الزواج

قيمة معاش الزواج تكون قيمة المعاش مضروبة في 12 شهر، ويتم صرفها بداية من عقد القران وتستمر حتى 5 سنوات.