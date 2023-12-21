تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية “من هنــا” بأخر وجبة في العراق 2024

نكشف اليوم عن كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك إلكترونيًا عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، حيث يتم منح الرعاية الاجتماعية للكثير من المواطنين تحت خط الفقر ، ويتم منح الرعاية الاجتماعية للأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الإعاقة ، وخلال السطور التالية نكشف عن كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين العراقيين عن كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث تعتبر أسماء الرعاية الاجتماعية من أكثر الأخبار تصدرًا عبر جميع محركات البحث في العراق خلال الأيام الأخيرة الماضية ،ويستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية من هنا.

ثم قم بالدخول عبر “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر جميع كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ويمكن تحميلها بكل سهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

بعد الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 ، حيث يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية ومقيم بشكل دائم في العراق ، ويجب أن لا يكون المواطن مستفيد من وسائل الدعم الأخرى التي تقدمها الحكومة العراقية.