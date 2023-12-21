عرفت الزيادة وصلت كام! جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة للموظفين

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 يبدأ يوم السبت الموافق 23 ديسمبر الجاري ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لجميع العاملين بالدولة في جميع الهيئات والمديريات والوزارات المختلفة ، وسيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر بالزيادة الاستثنائية الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية عن جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وذلك وفق ما أعلنته وزارة المالية بالتعاون مع جميع الهيئات المختلفة في الدولة حيث يبدأ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بداية من يوم السبت الموافق 23 ديسمبر الجاري ، ويستمر صرف رواتب شهر ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 ، وسوف يتم المتأخرات يوم 10 و 11 و12 من الشهر نفسه.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

بعد الاستعلام عن جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالدولة عن حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور حيث سيتم زيادة الحد للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، ومن الجدير أنه تم زيادة الحد الأدنى للاجور للموظفين في سبتمبر الماضي ليصل إلى 4000 جنيهًا وتختلف قيمة الراتب حسب الدرجة الوظيفية ، كما تسعى الدولة والحكومة المصرية لمساندة جميع المواطنين في ظل غلاء الأسعار والتضخم الاقتصادي في الفترة الأخيرة الماضية.