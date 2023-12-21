عاجل بقرار ديواني.. تعطيل الدوام الرسمي للطلاب والموظفين الأحد القادم لهذه الفئات فقط بتلك المحافظة

بأمر ديواني من المحافظة تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكل أبناء المكون المسيحي يوم الأحد القادم، وهذا ما جعل المواطنين بالمحافظة والمحافظات الأخرى يتساءلون عن سبب هذا التعطيل، ولماذا يتم التعطيل لفئة معينة فقط والفئة الأخرى تداوم في العمل الرسمي والدراسة، وهذا ما سنوضحه لكم بتقرير اليوم.

تعطيل الدوام الرسمي الأحد القادم

وجه راكان سعيد الجبوري محافظ كركرك اليوم الخميس الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2023 منح أبناء المكون المسيحي يوم الأحد المقبل إجازة رسمية، حيث للطلاب ولجميع الموظفين لأبناء المكون المسيحي، والذي يوم 24 من شهر كانون الأول، حيث سبب هذه الإجازة هي الاحتفال بعيد الميلاد وأيضًا رأس السنة الجديدة.

وللعلم أن يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر إجازة رسمية للكل بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عيسي بن مريم، وهذا يعني أن الطلاب يحصلون على يوم الأحد والاثنين إجازة رسمية، وهذا بالنسبة للطلاب المسيحين والموظفين بمحافظة كركوك.

دوام يوم السبت للطلاب

وضحت وزارة التربية العراقية أن المدارس يُسمح لها فقط باستثئناف العمل يوم السبت من أجل إكمال منهج الطلاب في المراحل المنتهية، أي دوام يوم السبت للطلاب والطالبات فقط في الصف السادس الإعدادي والصف الثالث المتوسط، بينما باقي الطلاب الدراسة لهم من يوم الأحد.

والجدير بالذكر أن الطلاب والطالبات بعد إجازة المسيح سيكونوا قد حصلوا على جميع الإجازات الرسمية في عام 2023، ولم يتبقى لهم أي إجازات هذا العام، مع العلم أنهم في شهر ديسمبر قد حصلوا على عدد كبير من الإجازات ما بين انتخابات وأعياد وطنية وأعياد دينية أيضًا.