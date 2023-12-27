نزل حالاً .. كشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 وزارة العمل ومنصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024، صرحت وزارة العمل عن انه يمكننا الاستعلام عن الاسماء عبر منصة مظلتي ويتم ذلك بعد التاكد من أحقية الاشخاص للدعم بالرعاية الاجتماعية والذي يعد الهدف الاساسي منها هو تحسين الحياة المعيشية للأسر الفقيرة ومن خلال مقالنا سنتعرف على المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السادسة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024

تم الاعلان من قبل وزير العمل العراقي عن أن الاسماء في الوجبة السادسة تتم بعد القيام بدراسة حالة الشخص وذلك في جميع المحافظات العراقية بغداد، نينوى، ديالي، البصرة وذي قار وكافة المحافظات الاخرى وسيتم إعلان أسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية من خلال التعرف على المعايير التي لابد من أن تتوافر في المتقدم.

استعلم عن أسماء الرعاية الاجتماعية ملحق الوجبة السادسة 2023

يمكننا تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية ملحق الوجبة السادسة 2023 من خلال اتباع الاتي.

في البداية يتم الدخول إلى منصة مظلتي .

ثم النقر على أيقونة الحماية الاجتماعية .

لابد من اختيار ملحق الوجبة السادسة .

ثم يتم تحديد المحافظة التي تتبع لها.

تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية بصيغة pdf.

الاستعلام عن أسماء ملحق الوجبة السادسة عبر موقع وزارة العمل

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن انه يوجد بعض من خطوات الاستعلام عن أسماء ملحق الوجبة السادسة ويتم من خلال اتباع الاتي.