نزل حالاً .. كشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 وزارة العمل ومنصة مظلتي
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024، صرحت وزارة العمل عن انه يمكننا الاستعلام عن الاسماء عبر منصة مظلتي ويتم ذلك بعد التاكد من أحقية الاشخاص للدعم بالرعاية الاجتماعية والذي يعد الهدف الاساسي منها هو تحسين الحياة المعيشية للأسر الفقيرة ومن خلال مقالنا سنتعرف على المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السادسة.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024
تم الاعلان من قبل وزير العمل العراقي عن أن الاسماء في الوجبة السادسة تتم بعد القيام بدراسة حالة الشخص وذلك في جميع المحافظات العراقية بغداد، نينوى، ديالي، البصرة وذي قار وكافة المحافظات الاخرى وسيتم إعلان أسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية من خلال التعرف على المعايير التي لابد من أن تتوافر في المتقدم.
استعلم عن أسماء الرعاية الاجتماعية ملحق الوجبة السادسة 2023
يمكننا تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية ملحق الوجبة السادسة 2023 من خلال اتباع الاتي.
- في البداية يتم الدخول إلى منصة مظلتي .
- ثم النقر على أيقونة الحماية الاجتماعية .
- لابد من اختيار ملحق الوجبة السادسة .
- ثم يتم تحديد المحافظة التي تتبع لها.
- تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية بصيغة pdf.
الاستعلام عن أسماء ملحق الوجبة السادسة عبر موقع وزارة العمل
صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن انه يوجد بعض من خطوات الاستعلام عن أسماء ملحق الوجبة السادسة ويتم من خلال اتباع الاتي.
- الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
- بعدها يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور .
- النقر على الرعاية الاجتماعية .
- ثم يتم اختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية .
- تحديد الوجبة .
- إدخال اسم المحافظة.
- التابع لها المستفيد .
- ولابد من ان يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق ولا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.