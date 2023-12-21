قناة الستات.. تردد قناة هي الجديدة Heya على القمر الصناعي نايل سات

ترغب شريحة كبيرة من السيدات، في التعرف على القنوات النسائية التي تهتم بالمرأة بمختلف تخصصاتها ما بين التجميل والطبخ والقضايا الأسرية، وغير ذلك مما يهم كل سيدة، لذلك فإن قناة هي التي تم إطلاقها مؤخرًا تشمل جميع المواطنين والاهتمامات والمشكلات الخاصة بالمرأة، حتى أنه يمكن مشاهدة القناة دون تشويش أو تقطيع، فضلاً عن إمكانية القيام باستقبال التردد الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة هي الجديدة Heya

يمكن القيام بإستقبال تردد قناة هي الجديد، والعمل على مشاهدة جميع المحتويات والبرامج المقدمة من قبل القناة، كما على النحو التالي:-

القمر الصناعي الخاص بقناة هي هو النايل سات.

بينما التردد يكون 10815.

إضافة إلى أن معدل الترميز للقناة يكون 27500.

استقطاب القناة فهو افقي.

خطوات استقبال قناة هي الجديدة على النايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة من اجل القيام بإستقبال قناة هي الجديدة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-