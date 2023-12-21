رَقَم الضمان الاجتماعي المطور: الخدمات التي يقدمها وكيفية الاستفادة منه

رَقَم الضمان الاجتماعي المطور تقدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجانا لإمكان تواصل جميع المستفيدين من داخل المملكة العربية السُّعُودية مع فريق برنامَج الضمان المطور، كما يتيح لمستفيدين الضمان من خلال الرَّقَم الموحد الاستفسار عن قيمة الدعم وموعد الصرف، ويمكن من خلاله تقديم الاعتراض أو الشكاوى وغير ذلك، ومن خلال تقريرنا نبين أهمية رَقَم الضمان المطور.

ما هي الخِدْمَات التي يمكن الحصول عليها من رَقَم الضمان المطور؟

يمكن لجميع المستفيدين من برنامَج الضمان المطور الحصول على العديد من الخِدْمَات عن طريق رَقَم الضمان الاجتماعي المطور، والتي من أهمها التالي:

الاستعلام عن قيمة الدعم وموعد صرفه.

يمكن أيضا للمستفيد تقديم الاعتراض على قيمة الدعم.

يساعد جميع المواطنين في التعرف على شروط الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل.

يساعد جميع المستفيدين في حل المشكلات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

يمكن من خلاله تقديم الشكاوى ورفع التظلمات إن وجد.

ما هو رَقَم الضمان الاجتماعي المطور وطرق التواصل مع الضمان؟

يمكن لجميع المستفيدين التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور من خلال أحد الطرق التالية:

الاتصال برقم الضمان الاجتماعي المطور مجانا وهو: 19911.

أو التواصل عن طريق مركز الاتصال والدعم الفني على الرَّقَم: 8001222777.

التواصل من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

التواصل على حساب الوزارة عبر توتير.

أهمية رقم الضمان الاجتماعي المطور

رقم الضمان الاجتماعي المطور، والذي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعد وسيلة مهمة جدا لجميع المستفيدين من برنامَج الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم من خلاله التواصل مع الوزارة والاستفسار عن الخِدْمَات التي تقدمها، وحل المشكلات المتعلقة بالبرنامج.